In occasione del compleanno di Filippo la famiglia Ceravolo e l'associazione Libera ricorderanno il giovane vittima innocente della mafia. La marcia partirà alle 9.30 da via Guido Rosso

Domani, 7 maggio, a Soriano Calabro, l’associazione Libera, sarà al fianco della famiglia Ceravolo per ricordare insieme Filippo nel giorno del suo compleanno. L'appuntamento è alle 9.30 in via Guido Rosso, dove il Comune di Soriano ha voluto dedicare un monumento in memoria di Filippo Ceravolo e di tutte le vittime innocenti delle mafie.

Una marcia silenziosa attraverserà le strade del paese per concludersi in piazza Falcone con la presenza di Don Ennio Stamile, referente Libera Calabria, e Don Giuseppe Fiorillo, referente Libera Vibo Valentia.

