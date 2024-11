Un sessantanovenne di Villa San Giovanni deteneva in casa anche un coltello, chiavini e divise in dotazione al personale delle Ferrovie dello stato

Nel corso di servizi di vigilanza in ambito ferroviario, disposti dal Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, presso la Stazione Ferroviaria di Villa San Giovanni, il personale della Polizia di Stato in servizio presso la locale Sezione Polfer ha controllato un reggino di sessantanove anni, già noto per reati in materia di armi e contrabbando di sigarette.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, un chiavino in uso al personale delle Ferrovie dello Stato e 10 pacchetti di sigarette privi del sigillo del Monopolio di Stato, il tutto custodito in uno zainetto. Gli Agenti hanno successivamente effettuato una perquisizione presso l’abitazione reggina dell’uomo, a seguito della quale hanno rinvenuto altri due chiavini, 2 divise, 2 cravatte ed un berretto, tutto materiale in uso esclusivo al personale delle Ferrovie dello Stato. Inoltre all’interno di un vano cantina pertinente all’abitazione del fermato, i carabinieri hanno rinvenuto 230 stecche di sigarette di varie marche estere, tutte prive del sigillo del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di 47 chilogrammi, nonché due trolley in uso esclusivo al personale ferroviario.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l'uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.