Continuano i controlli della polizia di stato sul territorio comunale. Diverse le denunce

Per tutta la settimana la polizia di Stato ha disposto un massivo sistema di controllo ordinario e straordinario del territorio su tutta la provincia catanzarese mediante l’impiego di personale della questura, dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei commissariati di P.S., con l’ausilio della polizia stradale, del reparto prevenzione crimine Calabria e del nucleo cinofili di Vibo Valentia. Il servizio si è concentrato nelle principali vie cittadine e nelle zone di balneazione ormai affollate dai turisti, sia a Catanzaro che a Lamezia Terme.

Diciotto le persone complessivamente denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria per diversi tipi di reati. Personale della squadra volante ha denunciato un cittadino perché in qualità di promotore di una pubblica manifestazione non aveva dato, nei tre giorni precedenti l’evento, alcuna comunicazione al questore. Un altro è stato denunciato per porto abusivo di oggetti contundenti, in quanto trovato in possesso di un bastone di legno lungo 60 cm e un tubo di ferro da 90 cm, fuori dalla propria abitazione e in una pubblica via.

In sette sono state segnalate all’autorità giudiziaria per violazione del foglio di via obbligatorio, una per evasione dalla propria abitazione dove era stata sottoposta alla custodia cautelare dei domiciliari, e altre sei per il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (omesso versamento della cauzione).

Personale dell’ufficio immigrazione ha denunciato in stato di libertà un cittadino extracomunitario, di nazionalità irachena, in quanto illegalmente introdotto sul territorio nazionale, mentre nei confronti di un altro, di cittadinanza marocchina, ha notificato il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Catanzaro, con partenza volontaria dal territorio italiano. Un giovane diciannovenne è stato denunciato in quanto trovato in possesso di 0,58 grammi di eroina, posta sotto sequestro, mentre un altro di 31 anni è stato segnalato alla locale autorità amministrativa in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 0,4 grammi di marijuana.

Sono stati controllati e ispezionati amministrativamente in tutta la provincia dieci esercizi pubblici tra locali di intrattenimento, bar e sale scommesse.

l.c.