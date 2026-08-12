L'atteggiamento nervoso del ragazzo ha insospettito i carabinieri, che hanno proceduto alla perquisizione. Il materiale esplodente è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata per la bonifica

Un controllo di routine lungo le strade di Isola di Capo Rizzuto si è concluso con una denuncia per detenzione abusiva di materiale esplodente. I Carabinieri della Tenenza hanno deferito in stato di libertà un 18enne del posto, sorpreso in possesso di un manufatto pirotecnico artigianale non autorizzato.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato uno scooter la cui andatura aveva destato sospetti. Alla vista dei Carabinieri, il giovane alla guida ha mostrato un evidente stato di agitazione.

L'atteggiamento del 18enne ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione personale e del veicolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 152/1975. Nel marsupio indossato dal giovane è stato trovato un articolo pirotecnico artigianale non riconosciuto, lungo circa 7 centimetri e con un peso lordo superiore ai 31 grammi, privo di etichettatura e dei necessari requisiti di sicurezza.

Il manufatto è stato sequestrato e repertato e successivamente affidato in custodia giudiziaria a una ditta specializzata della zona per le operazioni di bonifica. Informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Crotone, il 18enne è stato denunciato a piede libero per la violazione dell'articolo 678 del Codice penale.

L'operazione rientra nelle attività disposte dal Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone per intensificare il controllo del territorio e prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, in coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, diretta dal procuratore Domenico Guarascio.