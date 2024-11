Due persone sono state arrestate dalla polizia di Stato a Catanzaro con l'accusa di essere i responsabili di un furto ai danni di una edicola situata in centro cittadino. Si tratta di S.G., 49 anni, e G.C., 39, entrambi di origine cosentina. I due sono stati colti in flagranza dopo avere forzato la saracinesca dell'esercizio e avere rotto la vetrata, portando via denaro contante per 90 euro.



I due avevano raggiunto Catanzaro con una Fiat 600, risultata anch'essa rubata ed erano in possesso di arnesi per lo scasso. A bordo dell'auto anche materiale rubato in precedenza ad un parrucchiere di Catanzaro. In attesa dell'udienza di convalida per i due uomini sono stati disposti gli arresti domiciliari, oltre alla notifica di un foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare nel capoluogo calabrese.