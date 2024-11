Sempre per motivi precauzionali sono state bloccate le strade di accesso al quartiere compresa quella che porta al carcere

Un vasto incendio ormai da oltre 24 ore sta interessando a Catanzaro la grande pineta del quartiere Siano. Le fiamme stanno divorando ettari di pini in una zona – chiamata Bosco Li Comuni – dove Calabria Verde aveva coltivato ed ordinato centinaia di piante di biodiversità.

Al lavoro una squadra di terra di vigili del fuoco ed i volontari di protezione civile arrivati dal Trentino Alto Adige. Ieri sera il sindaco della città Sergio Abramo aveva rassicurato sulla chiusura delle operazioni ma in serata, complice un forte vento, le fiamme hanno ripreso vigore riprendendo a distruggere il polmone verde del capoluogo di regione.

Evacuate famiglie

Per precauzione sono state evacuate una trentina di residenti e una decina di abitazioni, messe a rischio dall'avvicinarsi del fuoco. A coordinare le attività sul posto la polizia e i vigili del fuoco, impegnati nell'operazione di spegnimento degli incendi insieme a personale di Calabria Verde, a volontari della Protezione civile: una operazione resa difficile, tra l'altro, dalla vegetazione secca che aiuta le fiamme a propagatasi rapidamente. Inoltre, per motivi precauzionali sono state bloccate le strade di accesso a Siano, compresa quella che porta al carcere.





