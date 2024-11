Fiamme pian piano circoscritte a Corigliano Rossano. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Si è reso necessario un ulteriore intervento di supporto mediante un elicottero della protezione civile che sta sorvolando le zone del Patire, di Piragineti e della parte bassa della zona collinare urbanizzata di Piana dei Venti.

Roghi in larga parte domati e, al momento, non risultano danni a persone o cose. Anche il pericolo che il fuoco potesse minacciare alcune abitazioni è, fortunatamente, venuto meno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e il personale di Calabria Verde. È in atto un’attività parallela di indagine al fine di risalire alle cause che, non è da escludere, possano essere di origine dolosa.