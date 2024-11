Comminate due sanzioni amministrative del valore di duemila euro dai carabinieri della Stazione forestale di Taverna

Si sono concluse con due sanzioni amministrative del valore di duemila euro comminate dai carabinieri della stazione forestale di Taverna le indagini avviate su un incendio verificatosi in località Vicini Serre a Sellia Marina. Martedì scorso erano infatti stati bruciati residui vegetali in periodo di divieto e con grave pericolo per il bosco circostante.



Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori sono stati identificati G. P. di 36 anni residente a Sellia e G. F. di 70 anni di Sellia come gli autori del rogo avvenuto in un uliveto vicino un bosco.