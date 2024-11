Un vasto rogo è divampato in serata nei pressi della stazione ferroviaria di località Perito nel comune del Cosentino

Continuano i roghi in Calabria e in queste ore a bruciare è anche la montagna di Casali del Manco, nel Cosentino. Un vasto rogo è infatti divampato in serata nei pressi della stazione ferroviaria di località Perito e, favorite dal vento, le fiamme si stanno spostando anche verso le frazioni di Pedace e Casole Bruzio.

La situazione poco dopo la mezzanotte vede la zona ancora minacciata dalle fiamme, che comunque sono state spinte in un canalone di sicurezza.

I soccorsi

Sul posto stanno operando in questo momento tre moduli del corpo A.I.B. della Regione Piemonte e i Vigili del fuoco .