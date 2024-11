Dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 28.881.

Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 141.566 vigili del fuoco, 53.587 i mezzi impiegati, per un totale di 39.753 ore d'intervento. Nello stesso periodo dello scorso anno furono 131.710 i vigili del fuoco e 50.724 i mezzi impiegati, 33.795 le ore di intervento.

Le regioni più colpite

Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 6.534 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (5.134), il Lazio (4.799), la Calabria (3.195), la Campania (2.730) e la Toscana (1.529).

Anche durante la giornata di ieri la Calabria è stata interessata da roghi. In totale nelle ultime 24 ore si sono verificati 28 incendi, sui quali sono intervenuti i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato per contribuire allo spegnimento dei roghi che stanno interessando il nostro paese. Delle 28 richieste al Centro operativo aereo unificato (Coau), 8 sono arrivate proprio dalla Calabria.