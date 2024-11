Oltre 160 interventi nelle ultime 24 ore e 25 ancora in corso, in tutta la Calabria. È questo il bilancio delle attività di soccorso aggiornato a questa mattina. Le squadre dei vigili del fuoco sono tuttora impegnate a fronteggiare i numerosi roghi divampati sia nelle aree litoranee sia nelle zone di montagna. Già nei giorni scorsi a supporto del dispositivo di intervento, sono stati inviati in Calabria cinque moduli operativi in assetto anticendio boschivo provenienti da, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e dieci fuoristrada inviati da Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Catanzaro

Numerosi i fronti di fuoco che hanno richiesto in questi giorni una intensa attività da parte dei vigili del fuoco. In particolare, a Lamezia Terme, nel tardo pomeriggio di giovedì un vasto incendio ha interessato le frazioni di Zangarona, Fronti ed Accaria. Il rogo è arrivato a lambire abitazioni e strutture di ogni genere per cui numerosi cittadini hanno provveduto autonomamente ad abbandonare le proprie abitazioni sino alle prime luci dell’alba quando la situazione è tornata sotto controllo. Hanno operato quattro squadre dei vigili del fuoco per un totale di venti unità in campo e nove mezzi, che hanno proseguito l’intervento di spegnimento per tutta la notte salvaguardando le abitazioni dall’avanzare delle fiamme.

Crotone

Nella provincia di Crotone nella serata di giovedì i vigili del fuoco sono stati impegnati a Cirò Superiore, in località Madonna della Catena, per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea. Sul posto hanno operato tre squadre e una di volontari per tentare di arginare le fiamme propagatesi in prossimità di un agriturismo e case sparse, evacuate precauzionalmente. L'incendio è stato sedato solo nella tarda mattinata successiva.

Reggio Calabria

Domato nel tardo pomeriggio l'incendio che da giorni interessa con insistenza l'Area Grecanica Reggina, in particolare il territorio tra i comuni di Africo e Roghudi.

Oltre cento gli operai idraulico-forestali impegnati da “Calabria Verde”, affiancati dalle associazioni della colonna mobile nazionale e delle associazioni di volontariato convenzionate con l'Azienda per la forestazione regionale. Le squadre sul territorio hanno operato con 4 pickup e un'autobotte per contenere l'espandersi delle fiamme attraverso la realizzazione di fasce parafuoco, permettendo ai mezzi aerei di dedicarsi alle zone interne e più impervie.

L'impegno giornaliero del mezzo aereo regionale per sopprimere i piccoli focolai distanti dal fronte principale ha consentito agli idrovolanti di concentrarsi esclusivamente sul fronte principale in avanzamento. Dallo scorso 18 agosto hanno assicurato continui interventi: idrovolanti canadair (18 su Roghudi e 8 su Africo); Ericsson (6 su Roghudi e 2 su Africo).

Il bilancio

Dal primo luglio - data di avvio della campagna antincendio boschivo - sono 6725 gli interventi espletati in Calabria per i soli incendi boschivi e di vegetazione, di cui oltre 3.800 dal primo agosto ad oggi. Le province maggiormente interessate sono state: Cosenza con 1.760 interventi, Reggio Calabria con 1.730, Catanzaro con 1.580, Vibo Valentia con 940 e Crotone con 715. Sono 205 gli interventi per cui si è reso necessario l’impiego della flotta aerea nazionale a supporto delle squadre antincendio operanti da terra. Sono state ad oggi 538 le sortite dei canadair e 155 sortite degli elicotteri sul territorio calabrese. Alla flotta di Stato si sono aggiunte le attività degli elicotteri attivati dalla Regione Calabria. Complessivamente stanno oggi operando sul territorio regionale circa 450 vigili del fuoco.