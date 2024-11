Sono proseguite senza sosta per tutta la notte le attività dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato intervenuti a breve distanza per due incendi di autovetture scoppiati nel comune di Satriano, in provincia di Catanzaro. Una prima segnalazione è pervenuta in sala operativa intorno alle 3.30 per l'innesco di fiamme che hanno completamente distrutto tre autovetture. Si tratta di una Fiat Doblò, di una Fiat 500, una Fiat Stilo e una mini cooper parzialmente danneggiata a causa della stretta vicinanza alle fiamme.

Dopo aver sedato il primo rogo - a breve distanza dal primo e sempre nella stessa via - i vigili del fuoco sono nuovamente intervenuti per un nuovo incendio che questa volta ha interessato due mezzi: una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon. La celerità nel sopraggiungere sul posto questa volta ha impedito il danneggiamento delle auto. Dai primi rilievi eseguiti al termine delle operazioni di spegnimento, sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile che confermano la matrice dolosa del rogo.

Non si tratta di un episodio isolato, nell'ultima settimana nell'area del soveratese si sono susseguiti una serie di incendi, circa una decina, che hanno coinvolto diverse autovetture e che hanno tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco.