L'incendio attivo nell'area della diga del Menta in provincia di Reggio Calabria è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica e monitoraggio per mezzo di un drone dei Vigili del fuoco. Attualmente – fanno sapere gli operatori - la situazione in tutta la provincia è tranquilla con circa 4 interventi attivi per comuni incendi di sterpaglie.