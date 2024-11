Tre incendi sono stati spenti in Calabria, nella giornata di oggi, grazie all’intervento dei Canadair del dipartimento di protezione civile. I mezzi sono stati impegnati dalle prime luci dell’alba non solo in Calabria, ma anche in altre regioni d’Italia: 8 sono stati gli interventi in Sicilia, 3 in Puglia, 2 Lazio e 1 da Campania e Basilicata.

«L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei - spiega il Dipartimento - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 10 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza».