Anas comunica che sulla strada statale 107 “Silana-Crotonese” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 23,300 a Rende in provincia di Cosenza, a causa di un incendio. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.