Incendiava veicoli e un locale per compiere atti intimidatori e regolamenti di conti. Un uomo, questa mattina è stato arrestato a Soverato, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, e posto in via cautelare agli arresti domiciliari.

L’indagine condotta dai carabinieri della locale compagnia è scattata l’8 marco scorso, a seguito dell’incendio di due autovetture, un esercizio commerciale ed il tentativo di dare alle fiamme un terzo mezzo. L’uomo avrebbe utilizzato del materiale infiammabile per compiere gli atti intimidatori.