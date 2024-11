Nella notte ignoti hanno dato alle fiamme un'autovettura intestata all'assessore regionale Federica Roccisano

Questa notte ignoti hanno dato alle fiamme un'autovettura intestata all'assessore regionale Federica Roccisano ma in uso al marito. Si tratta di un'Opel Mokka, l'auto che abitualmente utilizza l'assessore era parcheggiata all'interno del garage dell'abitazione. L'assessore ha appena firmato la denuncia nella stazione dei carabinieri di Siderno. Secondo gli inquirenti l'incendio dovrebbe essere di natura dolosa.

Sul posto i vigili del fuoco hanno rinvenuto una tanica di benzina. il rogo è avvenuto in via Vignali intorno all'1.30 di notte. Al momento dell'incendio l'assessore si trovava in casa con il marito ed è stata avvertita dai vicini che hanno visto le fiamme.