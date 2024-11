Ondata di solidarietà per il neorettore di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti, due notti fa la sua auto è stata data alle fiamme. Vicinanza del presidente della Regione Roberto Occhiuto che definisce «inquietante l'intimidazione subita dal rettore Giuseppe Zimbalatti, a dieci giorni dalla sua elezione alla guida dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Siamo certi che un clima di paura non prenderà mai il sopravvento. Anche a nome della Giunta regionale esprimo sincera vicinanza al professor Zimbalatti e a tutta la comunità accademica, confidando in un rapido accertamento sulle responsabilità dell'accaduto»

Mancuso: «Istituzioni al fianco di chi rappresenta la Calabria migliore»

«Atto odioso e vigliacco ai danni del rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria». Lo dice il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, in riferimento all'intimidazione subita dal prof. Giuseppe Zimbalatti: «Chi si muove nell’illegalità, credendo così di condizionare la massima espressione dell’Ateneo in riva allo Stretto, si sbaglia di grosso. Le Istituzioni calabresi - aggiunge - sono al fianco di chi rappresenta la Calabria migliore. Con l’auspicio che le autorità preposte facciano presto luce sull’accaduto, sono certo - continua - il presidente Mancuso - che il vile atto subito nelle scorse ore, non fermerà l’impegno accademico e professionale al quale è chiamato il prof. Giuseppe Zimbalatti».

La solidarietà del sindaco metropolitano ff

«Massima solidarietà al rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, e piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine perché individuino, al più presto, gli autori di un gesto vile e vigliacco». È quanto afferma, in una nota stampa, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, nel commentare l’atto intimidatorio perpetrato ai danni del neo Rettore dell’ateneo reggino.Solidarietà in una nota è stata espressa anche dal Consigliere metropolitano delegato Giuseppe Giordano che proprio pochi giorni fa aveva preso parte alla cerimonia per il 40ennale dell'Università, alla presenza del neo eletto Rettore Giuseppe Zimbalatti.

L'ateneo: «Grave atto intimidatorio»

Il Rettore facente funzioni dell'università di Reggio Calabria, Feliciantonio Costabile, e tutta la Comunità accademica, in una nota pubblicata sul sito dell'ateneo, esprimono solidarietà al rettore designato, Giuseppe Zimbalatti, al quale ignoti hanno incendiato l'automobile. Nel comunicato, Costabile e la Comunità accademica parlano di «grave gesto intimidatorio», esprimendo «la massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine affinché assicurino i responsabili alla giustizia».

Il deputato Viscomi (Pd): «Gesto vile»

"Confidando che le indagini degli inquirenti possano consentire l'individuazione degli autori e del movente di un gesto così vile, esprimo solidarietà e vicinanza al prof. Giuseppe Zimbalatti, neo-rettore dell'Università Mediterranea, per la grave intimidazione subita nei primi giorni del suo mandato". Così Antonio Viscomi, deputato del Pd e giurista dell'Università di Catanzaro.

L'Usb: «Gesto vile»

"La Federazione provinciale Usb di Reggio Calabria esprime la propria solidarietà al professore Zimbalatti dopo il grave gesto intimidatorio subito con l'incendio della sua automobile". Lo riferisce un comunicato del sindacato. "È un atto di violenza - è detto nella nota - che assume connotati ancor più inquietanti dopo l'inchiesta Magnifica che poco tempo fa ha sconvolto l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, di cui proprio il Prof.Zimbalatti è stato recentemente designato come nuovo Rettore. Facciamo appello agli organi inquirenti affinché si possa fare al più presto piena luce su questo preoccupante atto minatorio".

Occhiuto: «Sincera vicinanza»

Dieni: «Forte risposta della magistratura»

"Voglio esprimere tutta la mia vicinanza al neo Rettore dell'università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, per il vile atto subito". Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata Federica Dieni. "L'incendio all'auto di Zimbalatti - aggiunge - è un gesto intimidatorio che merita una pronta e forte risposta da parte della magistratura e delle forze dell'ordine al fine di assicurare al più presto alla giustizia i colpevoli".

Il sindaco Brunetti: «Vicinanza di tutta la città»

"La nostra piena solidarietà e la più totale vicinanza al Rettore dell'Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti. Siamo certi che il vile attentato incendiario non lo distoglierà dall'azione di guida che il Magnifico, neo eletto, si accinge a intraprendere con il nuovo corso dell'ateneo reggino". Lo afferma, in una nota, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti. "Al Rettore Zimbalatti - aggiunge - giunga la vicinanza da parte dell'intera comunità cittadina. Nella speranza che i responsabili di questo folle gesto possano essere al più presto assicurati alla giustizia, chiamiamo a raccolta la Reggio sana e solidale, la stragrande maggioranza di persone perbene che la abitano, a stringersi attorno al Rettore Zimbalatti ed a tutta la governance della Mediterranea, che da poco ha intrapreso la complessa sfida che punta alla rinascita dell'ateneo reggino dopo gli scandali di qualche mese fa".