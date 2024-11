È successo a Cassano allo Ionio: è il secondo episodio in meno di venti giorni. I carabinieri della locale Compagnia hanno avviato le indagini

Ancora un atto intimidatorio in un cantiere dei lavori del terzo macrolotto della Statale 106 Ionica nel tratto Sibari - Roseto Capo Spulico. Nella notte persone non identificate hanno dato fuoco a due mezzi meccanici, un escavatore e a un "merlo sollevatore", posti in un cantiere sito sul lato nord del torrente Raganello, del comune di Cassano allo Ionio.

Si tratta del secondo atto intimidatorio che si consuma su un cantiere del terzo macrolotto in quindici giorni, sullo stesso territorio. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio scorsi, infatti, ignoti avevano incendiato una gru cingolata all'interno del cantiere di contrada "Fornara" sempre nel territorio di Cassano allo Ionio.

Da quanto si è appreso i due mezzi meccanici dati alle fiamme nella notte sarebbero di proprietà del consorzio Sirjo Webuild. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.