Un vasto incendio di bosco e macchia mediterranea ha interessato nel pomeriggio il territorio di Bagaladi, nel Reggino. In serata il rogo risulta in buona parte domato. Sul posto hanno operato quattro squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio e una squadra di Calabria Verde. Chiesto anche l'intervento di un mezzo aereo per far fronte al vasto fronte di fuoco. Una densa colonna di fumo si era innalzata in cielo, visibile da chilometri di distanza.

In prossimità dell'incendio presenti aziende agricole e case rurali, pertanto le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a protezione delle stesse. Sul posto anche il sindaco di Bagaladi Santo Monorchio per gli adempimenti di competenza e per seguire da vicino l'evolversi della situazione. In serata, dopo le 21, il fronte incendiario è stato domato e sono partite le fasi di bonifica. Sarebbero attivi alcuni focolai circoscritti, che non rappresentano pericolo per l’incolumità di cittadini ed aziende agricole limitrofe, anch’essi in fase di spegnimento.