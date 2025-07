Da stamattina un vasto incendio sta interessando la zona montuosa di Monte Monzone, alle porte di Castrovillari. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono estese rapidamente, coinvolgendo una vasta area di vegetazione. La situazione è critica fin dalle prime ore del giorno. Per contenere il fronte di fuoco, sono stati attivati tre Canadair e un elicottero, operativi senza sosta nel tentativo di circoscrivere il rogo. A terra, stanno lavorando le squadre di Calabria Verde, i vigili del fuoco e i carabinieri, in coordinamento con la Protezione civile. L’incendio ha creato gravi problemi alla viabilità. L’Anas ha disposto la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in entrambe le direzioni, per ragioni di sicurezza e per agevolare le operazioni aeree. I disagi per gli automobilisti sono notevoli: traffico deviato sulla viabilità secondaria e lunghe code in entrambi i sensi. Sul posto anche diverse pattuglie dei carabinieri di Castrovillari, impegnate nel supporto alla gestione dell’emergenza.

Un’ampia colonna di fumo visibile a chilometri di distanza ha avvolto parte della zona nord del comune, con ricadute sull’aria e disagi anche per i residenti delle contrade vicine. A rendere ancora più difficile la giornata, un altro incendio è stato segnalato nel comune di Grimaldi, nel cuore della Valle del Savuto. Anche in questo caso è stato attivato un DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei vigili del fuoco, con il supporto di Calabria Verde. L’area coinvolta è prevalentemente boschiva. L’origine degli incendi non è ancora chiara, ma non si esclude la matrice dolosa. Il rischio, come sempre in questi casi, è che le fiamme possano raggiungere aree abitate o infrastrutture critiche. Per ora non si segnalano feriti né evacuazioni, ma la situazione resta sotto stretta osservazione. Gli interventi sono destinati a proseguire per tutto il pomeriggio, con l’impiego di ulteriori risorse aeree, se necessario.