Il rogo si è sviluppato sotto a un palazzo in via Fares. Apprensione per i residenti che hanno udito degli scoppi a distanza

Grande apprensione questa sera a Catanzaro per un incendio che si è sviluppato sotto a un palazzo in via Fares. Una autovettura ha preso fuoco, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono prontamente giunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno sedato il rogo prima che si propagasse ad altre auto vicine. Apprensione per i residenti, fiamme alte e scoppi si sono sentiti a distanza. Sul posto anche le volanti della Polizia per accertare le cause del rogo.