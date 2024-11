È accaduto in un'abitazione di edilizia popolare in via Masciari. Secondo quanto è stato possibile apprendere non ci sarebbero feriti al momento

Non dovrebbe aver comportato gravi conseguenze l'incendio che nel tardo pomeriggio di oggi si è propagato all'interno di una abitazione a Catanzaro. Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente, le fiamme si sono sviluppate in un appartamento di edilizia popolare in via Masciari. Sul posto sta ancora operando una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale per sedare il rogo ed evitarne la propagazione. Secondo quanto è stato possibile apprendere, non ci sarebbero feriti al momento.