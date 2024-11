Il rogo che ha avuto origine dalla vegetazione si sta espandendo verso le abitazioni di via Gallucci. Evacuato il parco della biodiversità

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato questo pomeriggio al di sotto della Tangenziale Ovest a Catanzaro. Le fiamme che hanno avuto origine dalla vegetazione si stanno rapidamente espandendo verso le abitazioni che si trovano in via Gallucci, nella zona nord della città. Sul posto sono state inviate tre squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale per tentare di contenere il rogo.

Evacuato il Parco della Biodiversità

L’incendio appare talmente minaccioso ed è localizzato in una zona impervia da aver indotto i funzionari dei Vigili del fuoco a richiedere l’intervento di un elicottero. Le fiamme si stanno espandendo sul lato opposto dell’ingresso del Parco della Biodiversità che nel frattempo è stato evacuato. Sul posto anche il presidente della Provincia, Enzo Bruno per coordinare le operazioni di soccorso.

Le fiamme hanno invaso la carreggiata della Tangenziale ovest

Da quanto riferito, non sembra che al momento ci sia alcun pericolo per i residenti in via Gallucci sebbene il rogo abbia invaso una carreggiata della Tangenziale ovest creando disagi alla circolazione che stata interrotta. Carabinieri e Anas sono a presidio degli ingressi dell'arteria. Sospeso anche il transito dei treni della Ferrovia della Calabria.

Luana Costa