Un escavatore è stato interessato questa notte da un incendio, all'interno di un cantiere edile a Catanzaro in via Di Bona. Al fine di estinguere il rogo è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti sono in corso circa l'origine dell'incendio: al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Intervenuta anche la scientifica. Questa mattina si procederà a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.