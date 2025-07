Sono salite a 245 le persone evacuate dal villaggio turistico "Volvito" di Cirò Marina, in seguito a un violento incendio divampato nel pomeriggio di ieri nell'area collinare retrostante la località costiera. A disporre l'evacuazione immediata della struttura ricettiva è stata un'ordinanza firmata dal vicesindaco Pietro Mercuri, che ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'avanzare delle fiamme.

In un primo momento circa duecento ospiti avevano abbandonato il villaggio autonomamente, presi dal panico per la rapidità con cui il rogo si stava avvicinando. Poco dopo, su disposizione ufficiale del Comune, è scattata l'evacuazione totale. A coordinare le operazioni è stata la Protezione Civile regionale, che ha attivato una task force con il coinvolgimento delle principali realtà di volontariato della provincia crotonese.

Ieri l'incendio, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca, ha raggiunto in breve tempo un'estensione di circa un chilometro. Per contrastare l'avanzata delle fiamme sono stati impiegati due elicotteri antincendio e, in serata, è giunto anche un Canadair della flotta nazionale, precedentemente impegnato su altri focolai nel Catanzarese e nel Reggino.

Molti ospiti del villaggio hanno lasciato gli appartamenti senza riuscire a recuperare i propri effetti personali. Grazie all'intervento della Protezione Civile, gli sfollati sono stati sistemati in strutture ricettive nei comuni limitrofi, tra cui Torre Melissa, Crucoli Torretta e la stessa Cirò Marina. A tutti è stata fornita assistenza logistica, una cena serale e, in mattinata, è stato annunciato che saranno garantiti ulteriori pasti in caso di impossibilità di rientro.

Un giovane animatore del villaggio è stato trasportato in ospedale per una lieve intossicazione da fumo. Non si registrano al momento danni strutturali agli edifici del villaggio, ma sono in corso verifiche da parte dei tecnici comunali e della Protezione Civile per valutare le condizioni di sicurezza prima di autorizzare il rientro degli ospiti.