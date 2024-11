La scia di fuoco non si ferma, ancora un’auto in fiamme. Questa mattina alle prime luci dell’alba le fiamme hanno avvolto una fiat 500 parcheggiata in uno slargo di Via Taranto nel centro cittadino dell’area urbana di Rossano.

Il mezzo era parcheggiato nei pressi di una cabina elettrica e il rischio che le fiamme potessero propagarsi è stato alto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e una pattuglia del commissariato di pubblica sicurezza a cui sono affidate le indagini. Prevale l’ipotesi della matrice dolosa. Gli agenti hanno sentito la proprietaria per le prime sommarie informazioni, poco o nulla trapela circa i contenuti. Cresce la contabilità delle auto incendiate dall’inizio dell’anno, oltre la trentina.