Il rogo, che ha coinvolto un Suv bmw e una Mercedes, è scoppiato in una zona centrale. Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale

Due auto nella notte in fiamme nell’area urbana di Corigliano: un Suv bmw e un mercedes classe B. I mezzi erano parcheggiati nelle vicinanze e non è da escludere che una delle due auto possa essere stata attinta di riflesso.

Il rogo è scoppiato nella notte in via Metaponto, una zona centrale a pochi metri da Via Fontanelle. Sul posto, oltre che i Vigili del fuoco, anche i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato le indagini. Secondo quanto emerge, tra le ipotesi prevalenti spunta la matrice dolosa. Ed ora si cerca di capire il movente.