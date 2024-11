Un incendio nella notte a Schiavonea di Corigliano-Rossano ha avvolto fortunatamente solo la parte esterna di un appartamento, senza causare feriti ma generando panico tra gli inquilini.

L'immobile, abitato da extracomunitari, è stato teatro di un dramma sfiorato che ha visto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni il fuoco ha avuto origine a causa di un mozzicone di sigaretta, gettato apparentemente in modo negligente in un sacchetto di spazzatura. Le fiamme hanno rapidamente divorato gli arredi esterni posizionati nel balcone.

Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, ma l'episodio ha suscitato un'ondata di paura tra coloro che hanno assistito all'incubo notturno. Sono stati gli stessi inquilini inizialmente ad adoperarsi per spegnere le fiamme, poi l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a impedire che si propagassero ad altri appartamenti. I danni all'abitazione, sebbene gravi, sono stati limitati grazie all'intervento rapido delle squadre di emergenza. Al momento, le indagini sono in corso per stabilire le circostanze precise che hanno portato all'incendio e per accertare eventuali responsabilità.