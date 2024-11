Gli aerei sono supportati a terra da uomini e mezzi di Calabria Verde. Non si segnalano danni a persone. Ancora non chiara la matrice del rogo

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un grosso incendio divampato nel primo pomeriggio ai piedi del Monte Mancuso, località Chimento, nel comune di Nocera Terinese.

Canadair in azione, supportati a terra da uomini e mezzi di Calabria Verde e dai volontari della Protezione Civile di San Mango D'Aquino, per spegnere le fiamme che hanno interessato una vasta area di vegetazione. Non si registrano danni a persone. Le operazioni di spegnimento sembra stiano volgendo al termine mentre resta ancora non chiara la matrice dell’incendio.