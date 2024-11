Coinvolta la struttura adibita a deposito del fieno. Animali salvati dai proprietari

Un vasto incendio si è sviluppato a San Costantino Calabro, località San Francesco, nel Vibonese. Le fiamme, partire nel corso della notte intorno alle 4, hanno avvolto un fienile. Sono state coinvolte decine di balle di fieno e diversi animali che sono stati tratti in salvo in tempo dagli stessi proprietari. Nulla da fare, invece, per il cane e alcuni conigli. Distrutte dall'incendio le strutture in legno adibite a deposito. Sul posto ancora squadra Vigili del fuoco di Vibo Valentia Centrale.