Il rogo registrato in località Sene. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Indagini in corso

Un incendio ha coinvolto nella serata di ieri una casa sita in località Sene, nel comune di Sellia Marina. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina con supporto di autobotte della sede centrale.

Al momento dell'incendio all'interno della abitazione non dimorava nessuno. Le fiamme hanno inoltre interessato un furgone parcheggiato a poca distanza. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.