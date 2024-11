Le fiamme sono divampate in un appartamento del centro storico, mentre il corso era affollato da chi cercava l’ultimo regalo da mettere sotto l’albero

Paura a Vibo Valentia, sul corso Vittorio Emanuele III. Nell’appartamento attiguo alla redazione vibonese del Quotidiano del Sud, nel tardo pomeriggio si è sviluppato un incendio. Per cause ancora in corso di accertamento, nei locali occupati dagli uffici di uno studio commerciale, sono divampate le fiamme.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del fuoco evitando così che le stesse si propagassero negli altri appartamenti. Secondo alcune testimonianze l'incendio sarebbe stato preceduto da un'esplosione di cui non si conosce la natura. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Per consentire l'accesso dei mezzi di soccorso al luogo interessato dall'incendio, i Vigili del fuoco hanno dovuto sollevare di peso una delle panchine in pietra poste all'imbocco di corso Vittorio Emanuele con finalità antiterrorismo. Apprensione tra i molti passanti che a quell'ora affollavano il corso cittadino per gli acquisti natalizi ma, fortunatamente, nessuna conseguenza a persone è da segnalare.