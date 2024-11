Incendio al Centro commerciale "I Portali" a Corigliano Rossano. Le fiamme hanno coinvolto le cabine elettriche del complesso. Secondo le prime ipotesi, il fuoco potrebbe essere stato scatenato da un corto circuito all'interno delle cabine elettriche. Gli operatori nelle vicinanze hanno sentito esplosioni e visto un intenso fumo che si sprigionava dalle cabine elettriche, scatenando immediatamente l'allarme.

I soccorsi hanno risposto prontamente alla chiamata di emergenza. Sia i carabinieri che i vigili del fuoco sono arrivati sul posto per affrontare la situazione critica. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i clienti o il personale del centro commerciale, grazie alla rapida evacuazione dell’area specifica coordinata dalle autorità di sicurezza e dal personale del centro.

Le indagini sono ancora in corso per determinare la causa precisa dell'incendio, ma la tesi del corto circuito sembra essere la più probabile. Gli esperti elettrici sono stati chiamati sul luogo per esaminare l'infrastruttura elettrica e raccogliere prove che possano confermare questa ipotesi.