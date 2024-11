Gli investigatori stanno lavorando per risalire alle cause del rogo che ha interessato l'impianto "La Silva", temendo la diffusione di sostanze chimiche tossiche come la diossina

Un violento incendio ha colpito nelle ultime ore la quarta buca della discarica La Silva, a Cassano All'Ionio, provocando preoccupazioni per la salute pubblica. Dopo ben 24 ore di strenui sforzi, le fiamme sono state finalmente domate, ma la preoccupazione per la diffusione di sostanze chimiche tossiche rimane alta.

Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco, intervenendo con tempestività ed energia per cercare di controllare l'incendio. Tuttavia, la situazione è stata resa più complessa dalla presenza di sostanze pericolose nella discarica. La diossina, in particolare, è una sostanza chimica altamente tossica e potenzialmente cancerogena, il cui rilascio nell'aria ha sollevato seri allarmi per la salute dei residenti della zona circostante.

A supporto dell'azione dei vigili del fuoco, sono stati chiamati anche i carabinieri forestali, i quali hanno avviato tempestivamente le indagini al fine di scoprire le cause dell'incendio. Al momento, gli investigatori stanno esplorando diverse possibilità, inclusa l'autocombustione e la possibilità di un'origine dolosa. Non si esclude alcuna ipotesi, e ogni dettaglio verrà attentamente vagliato per giungere a una conclusione. Le operazioni di bonifica dell'area sono attualmente in corso, ma si prevede che richiederanno tempo, considerando l'entità dell'incendio e la necessità di garantire la massima sicurezza per la salute pubblica.