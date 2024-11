I tre venditori ambulanti avrebbero insultato e minacciato più volte Giampaolo Mungo come ritorsione per alcuni provvedimenti adottati

T r e p e r s o n e s o n o s t a t e s o t t o p o s t e a l l ' o b b l i g o d i p r e s e n t a z i o n e a l l a P o l i z i a g i u d i z i a r i a p e r c h é r i t e n u t i r e s p o n s a b i l i d i a t t i p e r s e c u t o r i n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x a s s e s s o r e a l l ' a m b i e n t e d e l C o m u n e d i C a t a n z a r o G i a m p a o l o M u n g o . I n p a r t i c o l a r e , i t r e - u n 5 5 e n n e , i l f i g l i o 3 1 e n n e e d u n 3 8 e n n e - v e n d i t o r i a m b u l a n t i , a v r e b b e r o i n s u l t a t o e m i n a c c i a t o p i ù v o l t e M u n g o , f i n o a d a r r i v a r e a d i n c e n d i a r g l i l ' a u t o i l 1 6 d i c e m b r e d e l 2 0 1 7 , c o m e r i t o r s i o n e p e r l ' a d o z i o n e d i a l c u n i p r o v v e d i m e n t i p r e s i d a l l ' a m m i n i s t r a t o r e i n m a t e r i a d i a r e e d i s o s t a d e g l i a m b u l a n t i . A d i n d i v i d u a r e i t r e s o n o s t a t i i c a r a b i n i e r i d e l l a C o m p a g n i a d i C a t a n z a r o c h e h a n n o p o i e s e g u i t o l e m i s u r e c a u t e l a r i e m e s s e d a l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a .