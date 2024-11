Un incendio è scoppiato questo pomeriggio in una abitazione sita lungo via Villini svizzeri, nella zona alta della città di Reggio Calabria. All’interno della struttura erano presenti due persone, coniugi, che sono stati tratti in salvo dagli agenti delle volanti intervenuti sul posto. In base alle prime informazioni, avrebbero riportato ustioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Presenti anche i sanitari del 118, tre equipaggi dei vigili del fuoco, due Volanti della Polizia di Stato e al nucleo Nibbio. L’incendio, difficile da gestire, rende necessario l’ulteriore intervento di altre squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle case vicine. Salvati in extremis anche due cani, siti nella abitazione vicina. Le operazioni sono in corso.