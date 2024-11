A fuoco un’auto nella centralissima via Nazionale a Corigliano Rossano. La vettura incendiata è risultata essere una Hyundai, di proprietà del titolare di un negozio di telefonia locale.

Immediatamente dopo il rogo, sul luogo dell'incidente si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, insieme a una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale. I pompieri hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme.

Al momento non è stato trovato alcun elemento che possa far presupporre una matrice dolosa. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per stabilire con certezza la dinamica e le cause che hanno portato all'incendio dell'automobile. Si lavora su accertamenti tecnici e investigativi per comprendere se si sia trattato di un incidente accidentale o se ci siano stati altri fattori in gioco.