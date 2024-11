Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo per stabilire l'eventuale matrice dolosa del rogo. Già nel settembre del 2016 un rogo aveva distrutto il bar della piscina

Un incendio, registratosi tra le due e le tre di questa notte, ha distrutto il ristorante le “Saline resort”, situato a Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo che i vigili del fuoco del comando provinciale. Già nell’autunno del 2016, il resort aveva subito un altro incendio in cui è andato distrutto il bar della piscina. Le fiamme divampate questa notte hanno riguardato la struttura principale, in cui si stavano eseguendo i lavori di ristrutturazione in vista della stagione estiva, e sono ingenti i danni provocati alla sala interna. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per stabile l’eventuale matrice dolosa del rogo.

Sull’episodio si è espresso anche il sindaco Giuseppe Falcomatà: «L'attentato subito da Le Saline Resort è un atto gravissimo che deve suscitare l'indignazione non solo da parte delle istituzioni ma dall'intera comunità metropolitana».

Espressa piena solidarietà ai titolari della struttura: «Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della struttura mostrano in tutta la loro drammaticità, la barbarie dell'ennesimo vile gesto subito. Ma ritengo significativo che gli stessi titolari della struttura abbiano deciso di diffonderle in rete, con l'obiettivo di suscitare un sentimento di indignazione popolare contro chi si ostina a voler tenere nel buio la nostra amata terra», conclude il primo cittadino.