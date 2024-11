Un incendio di vaste proporzioni ha mandato in fumo nella giornata di ieri dieci ettari di terreno a Sellia Marina nel Catanzarese.

Le fiamme divampate inizialmente lungo il torrente che scorre in località San Vincenzo a causa del forte vento si è velocemente propagato nei campi adiacenti arrivando a lambire le strutture abitative del Triton Village al momento disabitate. Oltre a diversi ettari di uliveto, sono andate distrutte anche tre baracche in legno adibite a deposito di attrezzature per l'agricoltura. In alcune di esse erano presenti delle bombole di gpl che avvolte dalle fiamme sono scoppiate fortunatamente senza provocare danni.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, del comando provinciale e squadre della Regione Calabria, tutte impegnate per circa sei ore a domare in vasto incendio che per essere completamente sedato ha richiesto l’intervento dell’elicottero

Fortunatamente le fiamme non hanno provocato danni ad abitazioni. Sul posto a seguire le operazioni di spegnimento il sindaco del comune di Sellia Marina e i carabinieri della locale stazione. Gli accertamenti effettuati per comprendere la natura del momento escluderebbero la pista dolosa.

l.c.