Un incendio si è propagato dalla vegetazione e ha raggiunto il poliambulatorio dell'Asp posto nella zona sud di Catanzaro su viale Crotone. Sul posto sono immediatamente giunte squadre dei vigili del fuoco di Sellia Marina e del comando centrale per sedare il rogo con il supporto di una autobotte.

Da un primo bilancio, le fiamme avrebbero danneggiato alcune auto dell'azienda sanitaria. In particolare, una Fiat Panda parcheggiata all'interno del piazzale è andata completamente distrutta. Lambiti dal rogo anche alcuni cassonetti per il conferimento dei rifiuti. le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per limitare il propagarsi delle fiamme.