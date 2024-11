Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio nel Comune di Borgia nel catanzarese interessando un magazzino, andato completamente distrutto. Le fiamme hanno lambito il locale, situato in uno stabile su unico livello, adibito a magazzino per ricovero di legna, conserve e materiale vario. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un’autobotte per sedare il rogo, le cui cause rimangono ancora in corso di accertamento. L’incendio ha distrutto il tetto, con struttura in legno e laterizi, che è completamente crollato. Non si registrano feriti.

l.c.