Ha provocato non pochi danni un incendio scoppiato alle prime luci del mattino a Guardavalle nel Catanzarese. Il rogo scoppiato intorno alle sei e le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato una struttura adibita ad agriturismo. Le fiamme hanno completamente distrutto la zona ristorante, cucina e sale ricevimenti. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Soverato e del comando provinciale con supporto di autobotte.

l.c.