L’attico di un palazzo sito in corso Mazzini a Cosenza nelle vicinanze del municipio è stato completamente distrutto da un incendio sviluppatosi poco dopo le 13.30 quando per fortuna all’interno non si trovava nessuno. Sul posto per domare le fiamme sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di cui una dotata di autoscala. Secondo quanto si è appreso, il rogo ha avuto origine dalla canna fumaria del termo-camino propagandosi all’interno dell’appartamento. L’allarme è scattato solo quando le fiamme hanno aggredito la copertura risultando visibili dall’esterno. Non è stato necessario procedere all’evacuazione dell’edificio. Per agevolare il lavoro dei pompieri il tratto interessato di corso Mazzini e l’adiacente via Trento sono state temporaneamente chiuse al traffico con supporto di carabinieri e polizia.