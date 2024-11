Due persone sono rimaste ferite in un incendio oggi a Satriano Superiore, nel catanzarese. Si tratta di padre e figlio, entrambi di nazionalità rumena. Ad andare a fuoco la loro abitazione, collocata lungo via Vittorio Emanuele. Situata al primo piano con mansarda, è andata completamente distrutta. I due sono stati trasportati in ospedale dal 118 per le cure mediche, in seguito a lievi escoriazioni e intossicazione da fumo.

Sul posto, oltre alla polizia locale di Satriano e ai carabinieri, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale, con supporto di autoscala della sede centrale.