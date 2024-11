Bmw in fiamme nella notte a Corigliano Rossano. Il nuovo atto, si presume di matrice dolosa, si è consumato nella notte in Via Stevenson nell’area urbana di Corigliano, stesso luogo in cui tempo fa venne data alle fiamme l’auto di un noto sindacalista. Il rogo ha interessato l’area dove era parcheggiato il veicolo, il cui proprietario è di origine rumena. A condurre le indagini i carabinieri del Reparto operativo che hanno già sentito la persona interessata.

Fitto il riserbo sui contenuti. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano. Da inizio anno sono stati oltre 50 gli incendi di auto nel territorio.