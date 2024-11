Accertamenti per risalire alle cause del rogo, avvenuto nel comune di Santa Caterina Superiore. Non si esclude l’origine dolosa

Nel Catanzarese un incendio ha distrutto un’autobotte di Calabria verde. In particolare, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta questa notte per un incendio automezzo nel comune di Santa Caterina Superiore.

Interessato dal rogo, un’autobotte Mercedes Unimog allestita per l'antincendio boschivo di proprietà della società Calabria Verde della Regione Calabria. Il mezzo era parcheggiato all'interno del campo sportivo di Santa Caterina Superiore. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse nell'area circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco procedevano congiuntamente ai Carabinieri della radiomobile di Soverato ad una verifica per risalire alle cause dell'incendio. Ulteriori accertamenti in corso, al momento non si esclude l'ipotesi dolosa. Non si registrano danni a persone.