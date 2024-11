Nessun danno all'azienda che aveva lanciato un appello sulla sua pagina facebook. Risultano ancora in corso le operazioni di bonifica e spegnimento

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio nel comune di San Floro nel catanzarese tenendo impegnate per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco. Lambito dal rogo anche la cooperativa Nido di Seta che, dai primi accertamenti, non ha riportato ingenti danni. La titolare aveva lanciato l'allarme attraverso la sua pagina Facebook. Le operazioni di bonifica e spegnimento risultano ancora in corso. L'incendio è di origine dolosa.

l.c.