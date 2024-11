Numerose squadre dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna con supporto di autobotte sono state impegnate per diverse ore in un incendio in località Firma del comune di Albi nella presila Catanzarese. Interessata dalle fiamme una discarica abusiva a cielo aperto a pochi chilometri dal centro abitato. Un enorme quantitativo di rifiuti d'ogni genere ha generato una colonna di fumo che ha creato disagi agli abitanti della zona. Risultano ancora in corso le operazioni di bonifica e lo spegnimento di alcuni focolai ancora attivi. Sul posto sono giunti i carabinieri forestali del parco nazionale della Sila piccola.

l.c.