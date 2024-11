Una colonna di fumo nero ha invaso nella tarda mattinata di oggi Cropani Marina, comune ionico catanzarese. Grande preoccupazione e allarme tra i residenti per l'incendio scoppiato all'interno di un mangimificio dismesso al cui interno erano presenti materiali ferrosi e balle di fieno. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina, il rogo si sarebbe originato durante alcune operazioni di lavorazione sul ferro in corso al'interno dello stabilimento. Le scintille prodotte avrebbero infatti lambito il fieno provocando l'incendio che si è poi esteso a tutta la struttura. Risultano ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte di una squadra dei vigili del fuoco. Al momento non risulta esservi alcun pericolo per la salute dal momento che i materiali in combustione non sono tossici.